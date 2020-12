Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, l'impegno non basta

lunedì, 7 dicembre 2020, 08:28

Nuovo scivolone casalingo (il sesto consecutivo) per i rossoneri impegnati contro l'Alessandria: l'impegno non è mancato ma la classifica come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola è sempre più preoccupante.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese dura un tempo poi c'è soltanto l'Alessandria. Con sei under in campo i rossoneri provano a limitare gli ospiti che nella ripresa dominano e vanno due volte a bersaglio". E ancora: "Meucci ci mette anima e cuore, Coletta è la solita certezza". Lopez: "Loro sono superiori ma ho visto tanto impegno".

La Nazione titola: "Lucchese, un altro ko: la classifica piange. Dopo la prima vittoria stagionale a Pontedera di mercoledì, la doccia fredda in casa. I due gol ospiti nei primi 20 miuti della ripresa". E ancora: "Solcia in sofferenza, Bianchi e Nannelli sbattono nel muro". Santoro: Pantera compatta, io credo ancora nella salvezza". Lopez: "Spirito giusto nonostante la sconfitta". Russo: "Bravi per un tempo a tenere testa alla corazzata".

Corriere dello Sport-Stadio: "Poker del Lecco, l'Alessandria batte la Lucchese a domicilio, nuovo scivolone della Carrarese", Tuttosport: "I grigi dominano a Lucca. Alessandria: Celia e Arrighini la Lucchese sempre più ultima". Gazzetta dello Sport: "Alessandria, una prova di forza. Celia-Arrighii: poca Lucchese". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.