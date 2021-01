Rassegna stampa: rossoneri cuore e grinta

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 24 dicembre 2020, 09:37

Un pari, quello contro la Carrarese, che fa crescere la speranza nella rimonta salvezza dei rossoneri, autori di una bella prestazione, con qualche rimpianto per le occasioni gettate, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 21 dicembre 2020, 12:30

A Livorno si è vista la miglior Lucchese dell’anno: Lopez ormai ha in mano la squadra, conosce pregi e difetti e ha toccato i tasti giusti per tirar fuori dai suoi ragazzi il meglio, capendo prima di tutto il materiale che ha in mano e sfruttando le caratteristiche di esso...

lunedì, 21 dicembre 2020, 09:31

Un derby che dà fiducia alla Lucchese: il pari più che meritato di Livorno è un altro passo verso la rincorsa alla salvezza, ma restano molti dubbi sull'operato dell'arbitro come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 18 dicembre 2020, 10:32

Un libro del 1995 tradotto in italiano nel 2020: l'anno della morte di Maradona. Un libro che a El Diez non è piaciuto, perché infila le dita fra le penne delle sue ali d'angelo. Un libro lontano dalle agiografie post-mortem, da leggere per chi non ha paura del Diego uomo,...