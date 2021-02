Rassegna stampa: La salvezza è in salita

Altri articoli in Rubriche

martedì, 2 febbraio 2021, 16:16

La leggenda popolare dice che se i giorni della merla sono freddissimi, allora la primavera sarà bella. Appigliarsi a pensieri positivi per il futuro è l’unico modo per non cedere all’amarezza e allo sbigottimento per l’ennesima delusione a domicilio

lunedì, 1 febbraio 2021, 09:08

I rossoneri, dopo sei risultati utili consecutivi, crollano in casa contro il Novara che al Porta Elisa fa quello che vuole. Davvero una pessima prestazione di squadra come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 29 gennaio 2021, 09:53

A Gazzettalucchese ci sono dei giornalisti che sono tifosi follemente innamorati della Lucchese, ma nessuno di loro è un giornalista-tifoso, bensì un tifoso giornalista, che è molto diverso e significa saper scindere la propria professionalità dalle proprie passioni

lunedì, 25 gennaio 2021, 09:14

I rossoneri, al sesto risultato utile consecutivo, vincono uno scontro diretto a Crema e si fanno sotto in classifica al termine di una gara intensa e combattuta, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola