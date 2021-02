Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, il cuore oltre l'ostacolo

lunedì, 8 febbraio 2021, 09:21

I rossoneri in dieci tengono testa a una delle migliori formazioni del torneo e strappano un prezioso punto nonostante alcune decisioni arbitrali, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, il cuore oltre l'ostacolo, fermata la corazzata Pro Vercelli. Con l'uomo in meno per quasi un tempo i rossoneri conquistano un punto e acciuffano il Livorno all'ultimo posto". "Deoma, Lopez e Modesto rischiano la squalifica". E ancora: "Bianchi, il pericolo umero uno, Pellegrini, prova di sostanza".

La Nazione titola: "La Lucchese in dieci ferma la corazzata Pro. Rossoneri con l'uomo in meno per l'espulsione di Solcia a inizio ripresa. Episodio da rigore ell'area piemotese: l'arbitro dice no". Russo: "Una battaglia e un punto d'oro". Lopez: "Abbiamo lottato, potevamo vincere". E ancora: "Biachi è un leone e fa reparto da solo Zennaro impreciso". Deoma: "Rigore negato".

Corriere dello Sport-Stadio, Gazzetta dello Sport: nessun titolo. Tuttosport: "Toscani in dieci per quasi un tempo, Pro Vercelli che occasione sprecata a Lucca". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.