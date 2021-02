Rubriche



Rassegna stampa: Panico rossonero

lunedì, 1 febbraio 2021, 09:08

I rossoneri, dopo sei risultati utili consecutivi, crollano in casa contro il Novara che al Porta Elisa fa quello che vuole. Davvero una pessima prestazione di squadra come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese travolta dal Novara non si schioda dall'ultimo posto. Dopo sei risultati utili di fila i rossoneri incappano nella giornata storta e non approfittano dei ko di Livorno, Piacenza e Giana". Lopez: "Contro avversari di caratura non puoi fare certi errori"E ancora: "Papini e Dumancic sono in forte dubbio contro il Grosseto".

La Nazione titola: "Lucchese nel... Panico, ovara cala il poker. Avvio sprint per i piemontesi che mettono in ghiaccio il risultato nel primo tempo. Inutile, nel finale, il settimo sigillo di Bianchi". Lopez: "Per noi una giornata no. Voltare subito pagina". Deoma: "La Patera questa volta ha toppato". Russo: "Passo indietro". E ancora: "Difesa in affanno, Paati l'ultimo a arrendersi".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: "Lanini super a Lucca non c'è storia: Novara travolgente. Dopo 14 partite seza vittorie la squadra di Banchieri ritrova il sorriso e tre punti preziosi". Gazzetta dello Sport: "Poker Novara, flop Lucchese". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.