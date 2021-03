Rassegna stampa: Lucchese ancora viva

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 19 marzo 2021, 07:08

Nessuno sa come possa essere ricostruita psicologicamente questa compagine e a questo punto non è nemmeno immaginabile come sia tecnicamente possibile dare una consistenza di categoria a questa squadra, eppure cercare in ogni modo di salvare la categoria sembra l'ennesima frase fatta del corollario Libertas, ma rimane l'unica cosa da...

giovedì, 18 marzo 2021, 09:12

La Lucchese sprofonda verso l'abisso della serie D al termine dell'ennesima partita sconcertante che vedeva i rossoneri in vantaggio di due gol a metà secondo tempo, ora la salvezza è quasi impossibile come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 15 marzo 2021, 09:10

La Lucchese trova il modo di perdere la nona gara casalinga stagionale e si complica ulteriormente la vita nel già difficile cammino verso la salvezza: ora si gioca tutto in pochi giorni, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 8 marzo 2021, 18:41

I punti conquistati valgono doppio, poiché ottenuti in condizioni di oggettiva emergenza. Inutile parlare di tattica, criticare i giocatori o l'allenatore: quello che devono fare le Pantere adesso è combattere una guerra di trincea e, in caso di vittoria, la loro impresa sarà ancora più grandiosa, perché lo dovranno fare...