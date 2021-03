Rubriche



Rassegna stampa: la serie D è dietro l'angolo

lunedì, 29 marzo 2021, 09:41

A Alessandria la Lucchese compromette ulteriormente le già ridotte possibilità di salvezza, dando vita all'ennesima prestazione sconcertante infarcita di errori clamorosi, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

Il Tirreno apre così: "Lucchese, la D è dietro l'angolo, Alessandria poker in 20 minuti. Rossoneri subito in vantaggio su rigore, ma i soliti errori consentono ai grigi di ribaltare la sfida. Ora serve un miracolo". Russo: "Abbiamo preso gol assurdi e la responsabilità è di tutti". E ancora: "Panariello non la vede mai, Biggeri due errori pesanti".

La Nazione titola: "I grigi ingabbiano la Pantera in venti minuti. La Lucchese resiste per metà tempo e poi affonda sotto i colpi dell'Alessandria. Rossoneri sfortunati con Petrovic costretto a uscire subito". Russo: "Lucchese, non si può perdere così. Ora abbiamo comunque il dovere di provarci lottano fino in fondo". E ancora: "Pantera, destino a rischio. Ora i rossoneri dipendono sempre più dagli altri risultati. Panati e Adamoli ko". Lopez: "Ingenuità e infortuni: così è molto dura".

Corriere dello Sport-Stadio: "L'Alessandria si rilancia in zona promozione", Tuttosport: "Alessandria una cinquina per il secondo posto, il tecnico ha trasformato i grigi che stendono la Lucchese e restano a -3 dal Como". Gazzetta dello Sport: "L'Alessandria con cinque gol risponde al Como: secondo posto da sola, senza storie la partita con la Lucchese la squadra di Longo ha un attacco devastante". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.