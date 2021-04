Rassegna stampa: si riaccende la speranza

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 19 aprile 2021, 09:11

Una Lucchese inguardabile e senza orgoglio scrive un'altra pagina verso la retrocessione disputando una gara scialba anche a Carrara, non è servito il cambio di panchina come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

martedì, 13 aprile 2021, 16:05

Nel giorno dell’anniversario della libertà da Pisa, la Lucchese rimane prigioniera di se stessa, non oppone quasi resistenza al Livorno dando continuità al pessimo campionato svolto e all’abitudine consolidata di non fare un tiro in porta

lunedì, 12 aprile 2021, 09:10

Lucchese sempre più verso la serie D: il pari con il Livorno certifica l'impotenza della squadra di Lopez nel provare a trovare uno scatto che consenta di sperare nel recupero, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 4 aprile 2021, 09:28

Ancora una occasione buttata da parte dei rossoneri che non tengono il gol di vantaggio nemmeno a Piacenza e vedono sempre più lontani i play out, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola