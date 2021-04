Rubriche



Rassegna stampa: allungata l'agonia

domenica, 4 aprile 2021, 09:28

Ancora una occasione buttata da parte dei rossoneri che non tengono il gol di vantaggio nemmeno a Piacenza e vedono sempre più lontani i play out, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, un'occasione perduta e il pareggio allunga l'agonia. A Piacenza i rossoneri in vantaggio su rigore soo ripresi el finale. La speranza nei play out passa dal derby con il Livorno". Russo: "Battere il Livorno e sperare". E ancora: "Nannelli si procura il penalty, Pozzer un debutto positivo". Lopez, solito refrain: "Non sappiamo gestire le partite".

La Nazione titola: "Lucchese, un pareggio che serve a poco. Biachi sbaglia il rigore, ma mette a segno la ribattuta e illude i rossoneri che si fanno, però, raggiungere a un passo dal 90'". E ancora: "Debutto positivo per il portiere Pozzer, tanti insufficienti". Lopez: "Gestito male il gol di vantaggio".

Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport, Gazzetta dello Sport: Nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.