Rubriche



Rassegna stampa: Partita buttata via in due minuti

lunedì, 6 settembre 2021, 08:37

La Lucchese stecca l'esordio al Porta Elisa dopo essere passata in vantaggio cotro il Cesena: fatali due minuti a inizio ripresa quando i romagnoli ribaltano il risultato, proteste per l'arbitraggio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, il sogno dura un tempo. Il Cesena in due minuti lo ribalta. Alla fine della prima frazione i rossoneri erano in testa alla classifica, poi il black out che consegna i tre punti ai romagnoli". Vichi: "Arbitro discutibile". Russo: "Ko immeritato". E ancora: "Fedato il più intraprendente, la difesa da rivedere in blocco".

La Nazione titola: "La Lucchese butta via la partita in due minuti. Amara sconfitta per i rossoneri con il Cesena. Corsinelli segna il gol del vantaggio, nella ripresa in 120 secondi gli ospiti ribaltano il risultato". Russo: "Spiace perdere così, abbiamo giocato bene". Vichi: "Il risultato non rispecchia quanto visto in campo. Un giocatore del Cesea avrebbe dovuto finire anzitempo la partita dopo due-tre brutti falli". Il saluto a Paolo Carina: "Ciao Paolo ultras nel cuore".

Corriere dello Sport-Stadio: "Due reti in 120 secondi il Cesena di Viali passa in rimonta". Tuttosport: "I toscani sprecano il vantaggio. Cesena, vittoria in rimonta a Lucca". Gazzetta dello Sport: "Blitz del Cesena, Lucchese in gol e poi battuta in soli tre minuti". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.