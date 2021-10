Rassegna stampa: Ora è vera crisi

Altri articoli in Rubriche

domenica, 3 ottobre 2021, 08:58

La Lucchese perde una gara in modo incredibile a Modena dopo averla condotta per quasi tutto il tempo: continuano a preoccupare i tanti, troppi gol presi come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

mercoledì, 29 settembre 2021, 08:57

La Lucchese butta al vento la vittoria per l'ennesimo errore difensivo, stavolta negli ultimi minuti di gara dopo che i rossoneri avevano completato la rimonta contro il Teramo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 26 settembre 2021, 08:36

La Lucchese perde la terza partita del campionato e evidenzia i suoi limiti difensivi e non solo: a Ancona sono i rossoneri, con i loro errori, a spianare la strada alla vittoria dei dorici come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 20 settembre 2021, 08:51

La Lucchese torna a vincere in rimonta contro l'Olbia grazie a una ripresa a tutto gas dopo che Pagliuca manda in campo Fedato e Visconti, cambi rivelatisi decisivi, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola