Rassegna stampa: tre punti con pieno merito

lunedì, 8 novembre 2021, 09:03

Vittoria netta e senza discussione, quella ottenuta dalla Lucchese contro il Montevarchi grazie ai gol di Fedato e Nanni, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

Il Tirreno apre così: "Lucchese in totale controllo, Montevarchi ko senza storia. Con un gol per tempo i rossoneri stendono gli ospiti in dieci dopo 35 minuti. Scintille tra i mister Malotti e Pagliuca". Pagliuca: "Bene gli scontri salvezza". Pagelle: "Nanni segna e provoca il rigore, Dumbravanu gigante in difesa".

La Nazione titola: "Fedato-Nanni: la Lucchese è tornata Pantera. Un gol per tempo e il Montevarchi, che protesta per un rigore non concesso, si deve arrendere. Espulso il valdarnese Dutu". Pagliuca: "Che gruppo". Malotti: "Troppi errori". Russo: "Una Lucchese superiore. Deoma? Espulsione eccessiva". Pagelle: "La classe di Belloni e la grinta di Papini, Gambale disperso".

Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.