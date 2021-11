Rassegna stampa: Lucchese sempre più solida

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 22 novembre 2021, 09:54

Contro il Siena arrivano tre punti e una vittoria che lancia i rossoneri nelle parti alte della classifica, confermando tutti i progressi registrati nelle ultime settimane, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 14 novembre 2021, 10:03

Pari che denota ulteriori segnali di crescita, quello dei rossoneri colto in Umbria dove la squadra di Pagliuca ha sfiorato la vittoria e mai è sembrata in difficoltà, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 8 novembre 2021, 09:03

Vittoria netta e senza discussione, quella ottenuta dalla Lucchese contro il Montevarchi grazie ai gol di Fedato e Nanni, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

martedì, 2 novembre 2021, 08:57

La Lucchese perde a Reggio Emilia ma può recriminare per un arbitraggio che riesce a non assegnare ai rossoneri due rigori netti sul risultato ancora in bilico, il secondo dei quali clamoroso, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola