Rassegna stampa: Persa l'imbattibilità

L'anno nuovo riserva un nuovo pari in una gara con un finale amaro per la Lucchese che, in doppio vantaggio, stacca la spina e si fa recuperare da un'Imolese che sembrava ormai essersi arresa, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

Ne ha fatta di strada il lucchese doc Daniele Rugani, che dopo 15 anni all’Empoli, trascorsi tra Giovanili e prima squadra, nel 2015 è sbarcato alla Juventus, squadra dove è recentemente tornato a giocare dopo le parentesi con Rennes e Cagliari

L’esperienza del tecnico viareggino, che si presentava al Porta Elisa con quattro promozioni ottenute con le panchine di Lecce, Lazio, Torino e Verona, non fu certo entusiasmante. Nella prima annata, dopo un ottimo avvio di campionato con la squadra che navigava ai margini della zona-promozione, i rossoneri fecero registrare una...

L’approdo di Lippi a Lucca, complici le origini viareggine, non fu accolto con entusiasmo. L’uomo che quattordici anni dopo condusse l’Italia in cima al mondo, oltretutto, era reduce da un esonero a Cesena, dove aveva debuttato in Serie A due anni prima centrando l’obiettivo della salvezza