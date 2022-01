Rubriche



Rassegna stampa: Un pari regalato

mercoledì, 19 gennaio 2022, 08:47

L'anno nuovo riserva una gara con un finale amaro per la Lucchese che in doppio vantaggio, stacca la spina e si fa recuperare da un'Imolese che sembrava ormai essersi arresa, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

Il Tirreno apre così: "L'Imolese ringrazia la Lucchese: match ribaltato e poi sciupato. L'anno nuovo inizia con un pareggio regalato agli ospiti dopo aver fallito un rigore e aver ottenuto il doppio vantaggio". Russo: "Eklu è voluto andar via, non è una questione di soldi. Gli era stato proposto un contratto più lungo e adeguato". Pagliuca. "Abbiamo staccato la spina, non possiamo permettercelo". Pagelle: "Belloni assist e marcatura, in ombra i centrali difensivi".

La Nazione titola: "La Pantera spreca e viene beffata nel finale. Subito in svantaggio, i rossoneri sbagliano un rigore con Fedato e poi ribaltano con Semprini (doppietta) e Belloni. Ma si fanno riacciuffare". Pagliuca: "Staccata la spina dopo il 3 a 1". Pagelle: "Semprini il migliore non bene Nannini Corsinelli e Fedato".

Corriere dello Sport-Stadio: "Clamoroso 3-3 nel girone B Lucchese illusa, rimonta Imolese". Tuttosport: "Pari show dell'Imolese a Lucca". Gazzetta dello Sport: "Sei gol e brividi a Lucca". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.