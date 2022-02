Rassegna stampa: allarme zona play out

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 17 febbraio 2022, 08:48

I rossoneri cozzano anche contro l'ostacolo Vis Pesaro, regalando tre punti a una formazione apparsa decisamente alla portata degli uomini di Pagliuca, che devono fare i conti ancora una volta con un inizio gara infelice, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 14 febbraio 2022, 08:06

I rossoneri fermano sul pari la capolista Modena grazie a una grande gara fatta di applicazione tattica e aggressività, alla fine anche l'allenatore ospite riconosce i meriti della squadra di Pagliuca, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

martedì, 8 febbraio 2022, 07:30

La lettera a Gazzetta di Luca, tifoso rossonero: "La società ha indubbi meriti, primo tra tutti di non aver fatto sparire il calcio da Lucca, ma anche di aver rilanciato la questione riammodernamento stadio, ma mi chiedo perché nel luglio scorso la società non ha sviluppato la trattativa con il...

lunedì, 7 febbraio 2022, 09:24

Ennesima gara con rimpianti quella dei rossoneri a Teramo, dove conducono il match per larghi tratti ma falliscono le occasioni nitide costruite e si ritrovano con un pugno di mosche in mano, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola