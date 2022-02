Rubriche



Rassegna stampa: Dominio ma non vittoria

lunedì, 28 febbraio 2022, 08:41

I rossoneri fanno la gara contro la Fermana, ma palo e portiere salvano gli ospiti, incapaci di rendersi pericolosi anche in superiorità numerica, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese non basta dominare palo e portiere salvano gli ospiti. Sfortunati i rossoneri con la Fermana che pensa solo a difendersi e non si rende pericolosa neanche dopo il rosso a Nanni". Russo: "Abbiamo giocato solo noi, ma serve maggiore astuzia in area di rigore avversaria". Pagelle: "Minala è una roccia, Nannini sprint". E ancora: "Con questo gioco il traguardo è vicino".

La Nazione titola: "La Pantera getta al vento il match Point. Prima i rossoneri reclamano per un rigore nel primo tempo. Ma quando l'arbitro nella ripresa lo concede, Belloni lo sbaglia". Pagliuca: "Ma la squadra ha dato tutto". Pagelle: "Collodel il migliore, prova opaca per gli altri".

Corriere dello Sport-Stadio: "Portiere super, Ginestra para tutto e ferma la Lucchese". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.