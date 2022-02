Rassegna stampa: Grinta Lucchese

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 31 gennaio 2022, 08:49

Fa discutere e non poco l'arbitraggio di Zucchetti di Foligno, che nella gara contro l'Ancona penalizza i rossoneri in più circostanze come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 24 gennaio 2022, 09:23

La Lucchese cade dopo otto turni senza sconfitte a Olbia e denuncia i soliti pregi e i soliti difetti: tanto gioco, ma poca concretezza come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

mercoledì, 19 gennaio 2022, 08:47

L'anno nuovo riserva un nuovo pari in una gara con un finale amaro per la Lucchese che, in doppio vantaggio, stacca la spina e si fa recuperare da un'Imolese che sembrava ormai essersi arresa, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

mercoledì, 29 dicembre 2021, 13:00

Ne ha fatta di strada il lucchese doc Daniele Rugani, che dopo 15 anni all’Empoli, trascorsi tra Giovanili e prima squadra, nel 2015 è sbarcato alla Juventus, squadra dove è recentemente tornato a giocare dopo le parentesi con Rennes e Cagliari