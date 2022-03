Rassegna stampa: Punto d'oro in chiave play off

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 24 marzo 2022, 18:40

Durante la chiusura dettata dall'emergenza pandemica tutte le strutture sportive, le palestre e i trainer si sono organizzati per tenere le lezioni online. Oggi, per tanti sportivi, queste sono diventate un’abitudine: applicazioni ad hoc, workout personalizzati e tanto altro sono stati e restano una soluzione, che risponde alle nuove esigenze...

domenica, 20 marzo 2022, 10:34

I rossoneri colgono un punto prezioso sia in chiave salvezza che play off contro una delle formazioni che gioca il miglior calcio del girone nonostante le numerose assenze, come di legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

mercoledì, 16 marzo 2022, 08:29

I rossoneri perdono con merito a Montevarchi al termine di una gara decisamente sottotono anche a causa dei tanti impegni ravvicinati e di parecchie assenze, come di legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

sabato, 12 marzo 2022, 08:06

Una vittoria che sa di salvezza e che lancia i rossoneri nella zona play off: la prestazione contro la Reggiana è davvero di quelle che lasciano il segno per tutta la stagione, come di legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola