Rassegna stampa: Lucchese, pari di peso

mercoledì, 16 marzo 2022, 08:29

I rossoneri perdono con merito a Montevarchi al termine di una gara decisamente sottotono anche a causa dei tanti impegni ravvicinati e di parecchie assenze, come di legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

sabato, 12 marzo 2022, 08:06

Una vittoria che sa di salvezza e che lancia i rossoneri nella zona play off: la prestazione contro la Reggiana è davvero di quelle che lasciano il segno per tutta la stagione, come di legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 7 marzo 2022, 08:25

I tre punti di Viterbo danno tranquillità alla squadra di Pagliuca che ora comincia a vedere il traguardo della permanenza in categoria, come di legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 28 febbraio 2022, 08:41

I rossoneri fanno la gara contro la Fermana, ma palo e portiere salvano gli ospiti, incapaci di rendersi pericolosi anche in superiorità numerica, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola