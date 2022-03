Rassegna stampa: Lucchese, la salvezza è vicina

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 28 febbraio 2022, 08:41

I rossoneri fanno la gara contro la Fermana, ma palo e portiere salvano gli ospiti, incapaci di rendersi pericolosi anche in superiorità numerica, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 25 febbraio 2022, 08:47

I rossoneri, dopo oltre tre mesi tornano alla vittoria e rilanciano le proprie ambizioni per una salvezza tranquilla, la gara contro l'Entella conferma la forza della squadra di Pagliuca contro le grandi, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 21 febbraio 2022, 08:51

I rossoneri, secco di vittorie da dodici turni, perdono in casa con il Pontedera e scivolano nelle zone basse della classifica mentre scoppia la contestazione, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

giovedì, 17 febbraio 2022, 08:48

I rossoneri cozzano anche contro l'ostacolo Vis Pesaro, regalando tre punti a una formazione apparsa decisamente alla portata degli uomini di Pagliuca, che devono fare i conti ancora una volta con un inizio gara infelice, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola