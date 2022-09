Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, bastano venti minuti per battere l'Imolese

lunedì, 12 settembre 2022, 09:39

I rossoneri, all'esordio davanti al proprio pubblico, vincono nettamente la gara con gli emiliani grazie soprattutto a un inizio sprint che permette di raggiungere il doppio vantaggio come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, tre punti in 20 minuti. Rossoneri con il doppio centravanti partono forte e annichiliscono la baby Imolese. Squadra più tecnica rispetto allo scorso anno che deve trovare le geometrie". Il trainer dell'Imolese: "L'arbitro ha ignorato un penalty su Stijepovic". L'emozione di Maraia: "Il debutto metteva una certa pressione".

La Nazione titola: "La Pantera sbrana in tre bocconi l'Imolese. Apre Di Quinzio, Bianchimano raddoppia su rigore. Poi Bruzzaniti fa tris in apertura di ripresa. Emiliani in gol soltanto dal dischetto". Maraia: "Vittoria di valore, squadra in crescita". Pagelle: "Tiritiello, Franco e Di Quinzio su tutti, ok anche Mastalli".

Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.