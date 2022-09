Rassegna stampa: Lucchese, buttata l'occasione per fare altri tre punti

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 12 settembre 2022, 09:39

I rossoneri, all'esordio davanti al proprio pubblico, vincono nettamente la gara con gli emiliani grazie soprattutto a un inizio sprint che permette di raggiungere il doppio vantaggio come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

lunedì, 5 settembre 2022, 08:52

I rossoneri, all'esordio in campionato, incappano nella prima sconfitta stagionale sul difficile terreno di Reggio Emilia, non basta la prodezza di Rizzo Pinna che aveva momentaneamente riportato in parità l'incontro, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 17 luglio 2022, 20:55

Lettera aperta a Mario Pardini di un tifoso rossonero: "Sono a chiederle che si attivi, lei, l'assessore allo sport e la sua giunta, perché il momento fatale della Lucchese è adesso! Purtroppo la Pantera, così com'è adesso, rischia di essere carne morta in giro per l'Italia, serve un cambio di...

lunedì, 11 luglio 2022, 12:07

Parla chi ha condotto loda febbraio le trattative per la cessione della Lucchese: "Per Nicky Scali "il clima Geopolitico nel territorio Asia Pacifico" verificato solo il giorno della firma, ha vanificato cinque mesi di duro lavoro e soprattutto, disonorando tutti gli accordi che, sebbene verbali, avrebbero dovuto essere rispettati"