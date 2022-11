Rassegna stampa: Dominio rossonero

Altri articoli in Rubriche

domenica, 27 novembre 2022, 09:57

La Lucchese perde ancora una volta (siamo a quattro sconfitte in cinque turni) e soprattutto offre una prestazione sconfortante sotto tutti i punti di vista a Fermo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 21 novembre 2022, 10:22

La Lucchese cade per la seconda volta consecutiva al Porta Elisa, ma sul match pesa anche la sequenza di errori del direttore di gara, che ha condizionato sin dai primi minuti la sfida come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 14 novembre 2022, 09:11

La Lucchese rialza la testa dopo due sconfitte consecutive e si aggiudica il derby di Siena dove nessuna formazione aveva mai vinto e nemmeno segnato in questa prima fase del campionato, una prova di grande concretezza dei rossoneri, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 6 novembre 2022, 08:58

La Lucchese incappa nel secondo ko consecutivo contro i grigi piemontesi. Ancora una volta la squadra di Maraia dimostra limiti evidenti in fase realizzativa che le costano la gara, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola