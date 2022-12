Rubriche



Rassegna stampa: Reggiana tre punti pesanti, Lucchese con l'amaro in bocca

sabato, 24 dicembre 2022, 09:10

Una Reggiana cinica e che ha cercato sino in fondo la vittoria ha la meglio sui rossoneri che comunque recriminano per un mancato calcio di rigore per un fallo di mano e per una occasione avuta con Semprini, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Reggina cinica colpisce nel finale. Lucchese ko dopo quattro partite. Granata favoriti nella corsa alla B, rossoneri puntano decisi ai play off ". Maraia: "Peccato, partita ben interpretata". Pagelle: "Maddaloni non sbaglia niente, Ravasio uomo squadra".

La Nazione titola: "Ko con la Reggiana: Natale amaro per la Lucchese. Un calcio piazzato è stato il tallone d'Achille: Varela non perdona. Proteste per un presunto fallo di mano di Muroni su tiro di Semprini". Pagelle: "Franco unico a tenere botta in mezzo al campo, è lui il migliore". Maraia: "Siamo usciti tra gli applausi. Il rigore? Netto".

Corriere dello Sport-Stadio: "Reggiana l'acuto giusto nel finale. Varela trova il varco poi viene espulso. Lucchese, troppi errori". Tuttosport: "La Reggiana in fuga a +4 sulla seconda". Gazzetta dello Sport: "La Reggiana scappa via, che battaglia a Lucca: gol, traversa e 4 espulsi. La stagione scorsa con la Lucchese una sconfitta che costò la B: adesso Varella fa cominciare la fuga". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.