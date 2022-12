Rubriche



Rassegna stampa: L'impresa sfugge all'ultimo istante

domenica, 4 dicembre 2022, 16:11

La Lucchese non riesce a tornare con i tre punti da Chiavari solo per un gol subìto a tempo scaduto e sul quale gravano parecchi dubbi sul fatto che il pallone abbia realmente sorpassato per intero la linea di porta difesa da Cucchietti, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese sfiora l'impresa storica. L'Entella salvata dall'ex Favale. Nel primo tempo rossoneri in cattedra: vanno in vantaggio su calcio di rigore, Nella ripresa Tiritiello e soci capitolano agli assalti dei biancocelesti solo al 90'". Pagelle: "Con Franco non si passa. Ok Benassai". Maraia: "Avanti così".

La Nazione titola: "La Pantera sfiora il colpo in riva all'Entella. Rossoneri, in vantaggio sino al 90' grazie al rigore di Mastalli, raggiunti allo scadere dal gol "fantasma" di §Favale. Chiavari campo stregato". Pagelle: "Visconti, Rizzo Pinna e Bruzzaniti i migliori in campo". Maraia: "Peccato, meritavamo la vittoria".

Corriere dello Sport-Stadio: "L'Entella in salvo al 91'", Tuttosport: "L'Entella non sa più vincere", Gazzetta dello Sport: nessun titolo.