Rassegna stampa: un tris per voltare pagina

lunedì, 13 febbraio 2023, 08:28

Gara inquadrabile dei rossoneri che vengono umiliati dai giovani della Recanatese sotto gli occhi del nuovo patron Bulgarella. La Lucchese sta scivolando in classifica dopo aver conquistato la miseria di quattro punti nelle ultime sei gare, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 5 febbraio 2023, 08:53

La Lucchese non va oltre il pari nemmeno in Sardegna e allunga la striscia di partite senza vittorie, rischiando nel finale di essere battuta dai sardi dopo aver trovato il vantaggio con Panicono, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

mercoledì, 1 febbraio 2023, 09:45

La Lucchese non trova la via del gol e getta al vento l'ennesima occasione per allungare in classifica, in una gara dove i portieri sono protagonisti, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 29 gennaio 2023, 09:37

La Lucchese non riesce ancora una volta a concretizzare le tante occasioni avute e si deve accontentare di un solo punto a Rimini, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola