Rassegna stampa: Lucchese troppo timida

mercoledì, 1 febbraio 2023, 09:45

La Lucchese non trova la via del gol e getta al vento l'ennesima occasione per allungare in classifica, in una gara dove i portieri sono protagonisti, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 29 gennaio 2023, 09:37

La Lucchese non riesce ancora una volta a concretizzare le tante occasioni avute e si deve accontentare di un solo punto a Rimini, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 23 gennaio 2023, 09:30

La Lucchese incappa in una pesante sconfitta casalinga in ottica lotta per le posizioni play of contro il Fiorenzuola che passa nell'unica vera occasione avuta, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 16 gennaio 2023, 09:50

La Lucchese raccoglie un punto a Pontedera al termine di una gara con poche emozioni e con i rossoneri che sono sembrati migliori nella ripresa dopo che il tecnico ha effettuato una serie di sostituzioni, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola