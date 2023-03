Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, i tifosi perdono la pazienza

lunedì, 27 marzo 2023, 10:00

La Lucchese si fa recuperare per l'ennesima volta, e scoppia la contestazione dei tifosi, stanchi di prestazioni mediocri, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese non basta l'uomo in più. Dopo l'Ancona fa festa la Fermana. Squadra senza attributi a cui non basta giocare 75 minuti in superiorità numerica. Dopo il gol rossonero gli ospiti acciuffano il pari e l'arbitro gli nega un rigore". Pagelle: "Panico realizza un altro gol, Franco delude". Maraia ammette: "Manca il carattere". E ancora: "Impossibile colmare il gap di sette punti dal Pontedera per accedere ai play off giocando un turno in casa".

La Nazione titola: "Lucchese: la Fermana non va nel Panico. Non basta una rete del centravanti: i marchigiani pur ridotti in 10 per ben oltre un'ora raggiungono i rossoneri a sei minuti dal termine". E ancora: "La squadra e Maraia respinti dalla curva e fischiati alla fine, la contestazione proseguita dnel dopo gara". Maraia: "Siamo troppo fragili, colpa anche mia".

Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport e Gazzetta dello Sport: nessun titolo.