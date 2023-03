Rassegna stampa: Lucchese, tre punti sofferti

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 6 marzo 2023, 09:20

I rossoneri non riescono a capitalizzare il vantaggio e l'uomo in più contro un Ancona che sembrava ormai arresosi, anche a causa, per l'ennesima volta, di un atteggiamento tattico troppo prudente e conservativo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 27 febbraio 2023, 10:26

I rossoneri non vanno oltre il pari a Montevarchi, fallendo numerose occasioni da gol ma rischiando anche in più circostanze: il salto di qualità ancora una volta non c'è, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 20 febbraio 2023, 09:09

I rossoneri riscattano la scialba prestazione esibita contro la Recanatese regalando un secco 3-0 contro la Vis Pesaro: ora si tratta di proseguire su questa strada per centrare l'obiettivo play off, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 13 febbraio 2023, 08:28

Gara inquadrabile dei rossoneri che vengono umiliati dai giovani della Recanatese sotto gli occhi del nuovo patron Bulgarella. La Lucchese sta scivolando in classifica dopo aver conquistato la miseria di quattro punti nelle ultime sei gare, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola