Rubriche



Un altro big match per il BCL: ecco Spezia

sabato, 25 marzo 2023, 00:12

Il trend positivo in cui si trova il Basketball Club Lucca da forza e fiducia a tutto lo staff e alla società, ma in tutti c'è la consapevolezza di quanto sia complicato mantenere a lungo uno standard così elevato.

Nel girone di ritorno, Nalin con i suoi ragazzi, non si è fatto intimorire da nessuna squadra, ha giocato e vinto con le prime in classifica e con quelle al pari suo, concentrandosi sempre ed esclusivamente sulla partita da giocare, senza mai dare uno sguardo al dopo. Sabato sera arriveranno al Palasport gli spezzini, e tra loro c'è il miglior realizzatore di questo campionato, Balciunas, ma anche Vignali, Marrucci, Ramirez e l'ultimo arrivato Seskus.

Lo Spezia si è appena conquistato un posto di diritto per il passaggio alla nuova B, adesso è terzo in classifica, a pari merito con Castelfiorentino e a soli due punti dal duo di testa, Prato e Cecina. L'approccio che Nalin ha alla partita, contro spezia è segnato da quanto accadde nel girone di andata, quando un Bcl con vari problemi e fuori fase uscì dal quel match con tutte quante le ossa rotte.

"All'andata fummo umiliati, la squadra fu completamente annichilita e il risultato, con il quale uscimmo dal parquet spezzino, fu una tale umiliazione, che ancora oggi ricordo in modo molto vivido, forse la peggiore, che io abbia mai provato. E' importante che noi si faccia tesoro di quanto accadde, in settimana abbiamo analizzato tutti i giocatori avversari, perché oltre a sapere come gioca il nostro competitor, è importante ed utile conoscere anche le caratteristiche dei singoli. Dopo Prato e Castello, con le quali si è vinto, adesso è la volta dello Spezia, una squadra non profonda, come le altre di testa, ma con 6/7 giocatori da categoria superiore che hanno messo in difficoltà" ogni franchigia, sia in casa che in trasferta. Onestamente, mi piacerebbe rifarmi della brutta figura dell'andata, ma non è detto che accada, noi comunque si dovrà stare sul pezzo, sempre, indipendentemente da che piega prenda la partita. Dobbiamo andare sui nostri punti di forza, anche quando le cose si faranno difficili, perché ne abbiamo e anche tanti. Oggi, è bello vedere come la squadra stia bene, come il lavoro fatto in tutti questi mesi inizi a dare i suoi frutti, un lavoro che se condito con l'autostima, la fiducia, la consapevolezza e sopra tutto, con una grande fame di riscatto, può portare solo risultati importanti."

Fischio di inizio alle ore 21:15 di sabato 25 Marzo, al Palasport di Lucca, in campo gli arbitri Montano di Siena e Cignarella di Pisa