Rubriche



BLC, ecco il ciclo di ferro

giovedì, 6 aprile 2023, 20:20

Con la partita di venerdì 7 aprile, e visto l'avvicinarsi della Pasqua, inizia per il Bcl un vero tour di passione: prima è la volta di Quarrata, poi ci sarà l'insidiosa trasferta a Siena per giocarsela con il Costone ed infine si chiuderà la prima fase con l'ultima partita della regular season, in casa, contro il Don Bosco Livorno.

Il match con Quarrata dell'ex coach Tonfoni è il primo ostacolo che Nalin deve superare per accedere alla zona play-off, mentre per il Dani Basket, già saldamente dentro i play-off è una questione legata prettamente all'ottenimento di una migliore posizione di classifica che può rendere più agevole gli accoppiamenti successivi.

Quarrata è oggettivamente una squadra ben attrezzata, con dei giocatori di alto livello, nella partita della scorsa settimana, persa contro il Bama aveva due importanti assenze, come Rossi e Falaschi, due del reparto lunghi che in campo fanno sentire la loro presenza, ma non sono i soli da considerare come pericolosi, un altro che va sicuramente controllato a vista è Mustiatsa, autore di ottime performaces.

Dalla sponda Bcl, reduce da una bruciante e amara sconfitta con il Legnaia, c'è la voglia e ancora di più la consapevolezza che la squadra se la può giocare davvero con tutte, dimostrando che malgrado l'assenza di Barsanti, in una partita di cartello come quella con il legnaia, il lavoro di squadra può sopperire anche all'assenza di un giocatore.

La squadra come afferma coach Nalin è in forma e non teme alcun confronto " possiamo vincere con Quarrata, l'importante è che i ragazzi siano consapevoli che questa partita va giocata come fosse una finale, è un momento critico, ci stiamo giocando l'intera stagione e non possiamo assolutamente rilassarci. I ragazzi, grazie a tutto il lavoro fatto in palestra in questi mesi, stanno sempre più imparando a giocare con la stessa intensità per molti minuti.

E' il momento di tirare fuori gli artigli, l'obbiettivo non è giocare perfettamente, ma avere tanta fame agonistica, se riusciamo a trovare continuità in fase difensiva, intensità e concentrazione, partite come quelle di domani le possiamo vincere.

Veniamo da due sconfitte, anche se, subite da squadre molto forti, non c'eravamo più abituati ed è questo il momento per risollevare la testa, purtroppo, dovremo fare a meno di Russo per un infortunio avvenuto la scorsa settimana a Firenze e forse Barsanti, ancora non pienamente recuperato, vedremo nell'ultimo allenamento se riusciremo a convocarlo.

Palla a due al Palasport di Lucca alle 20:30 ed arbitreranno l'incontro il Sig.Orlandini di Livorno e Cavasin sempre di Livorno