Rassegna stampa: Lucchese, punto d'oro in chiave play off

venerdì, 7 aprile 2023, 10:12

La Lucchese dopo il Cesena ferma anche L'Entella capolista e coglie un punto che l'avvicina ulteriormente alla qualificazione dei play off, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese punto d'oro per i play off. L'Entella non sfonda e rischia la B". E ancora: "Dopo il pari a Cesena un'altra grande prova di carattere dei rossoneri".

La Nazione titola: "Gi occhi della Pantera nella notte. Altra grande prova della Lucchese che ferma anche la capolista Entella che perde il primato proprio per il pari al Porta Elisa". Pagelle: "Tiritiello, De Maria e Panico i migliori insieme al portiere". Maraia: "Punto meritato e molto importante". E ancora: "Determinanti anche gli ottimi interventi di Coletta al rientro. Ora derby a Carrara: limitazioni ai tifosi?".

Corriere dello Sport-Stadio: "L'Entella rallenta a Lucca". Tuttosport: nessun titolo, Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.