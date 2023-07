Rubriche



Bcl, restano anche Del Debbio e Burgalassi

martedì, 25 luglio 2023, 12:24

Avanti tutta e motori al massimo, questi i comandi che il presidente Matteo Benigni ha dato ai macchinisti del Basketball Club Lucca.

Ormai l'abbrivio è preso e come da programma si continua a fare colloqui e a dare conferme, attingendo ancora una volta al roster dello scorso anno: il duo che il Bcl oggi presenta equivale a due "carichi da 90", tanto è il loro apporto alla squadra: Il primo è Andrea Del Debbio, giocatore completo, capace di muoversi in vari ruoli come nessun altro. Dopo la formazione giovanile avvenuta a Lucca, culminata con le finali nazionali Under 18, è entrato di diritto in prima squadra e poi sempre con il Bcl in Serie B nazionale e l'anno seguente nella grande Mensana in A2, poi ancora A2 con l'Orlandina e di nuovo in B con Oleggio ed infine il ritorno a Lucca, in un campionato di C Gold, pronto per il prossimo anno per affrontare la B Interregionale.

L'altro è una solida certezza e risponde al nome di Francesco Burgalassi, livornese di nascita e piellino fino al midollo.A venti anni dopo le giovanili gioca in serie D con la Pielle, due anni dopo è in C, poi la promozione in C gold sempre con la Pielle, consentendogli così di accumulare un'esperienza senza euguali nella categoria. Poi due anni fa il grande salto, da Livorno a Lucca sempre in C Gold, regalando al pubblico del Palatagliate momenti epici, uno su tutti e indimenticabile che gli è valso il record personale, furono i 29 punti rifilati all'Agliana.

Con queste ulteriori conferma il roster del Bcl prende sempre più forma, confermando la bontà del lavoro svolto da questi ragazzi lo scorso anno.