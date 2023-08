Rubriche



Bel, ecco i giovani aggregati alla prima squadra

mercoledì, 9 agosto 2023, 16:55

La prima squadra del Basketball club Lucca, quella che il prossimo anno disputerà il primo campionato di serie B interregionale sta facendo gli ultimi ritocchi al roster, aggregando i ragazzi del vivaio Bcl che supporteranno la squadra negli allenamenti e ovviamente, quando ce ne sarà la necessità dovranno farsi trovare pronti a scendere in campo.

Alla corte di Olivieri, oltre al confermato Landucci, sono stati chiamati Brugioni Andrea, Catelli Emanuele, Candigliotta Ugo, Lenci Matteo, Rinaldi Daniele e Succurto Giacomo, ma sicuramente nel mirino di Olivieri e del Direttore Sportivo è molto probabile ci siano altri giovani "attenzionati"

Per quanto invece riguarda lo staff tecnico al seguito della squadra, le uniche novità sono date dal nuovo coach Leonardo Olivieri e dall'inserimento come aiuto allenatore di Francesco Pizzolante.

Ci sarà ancora come assistente, il mitico ed inossidabile "benza" alias Andrea Giuntoli, resta del tutto inalterato il trio composto dal preparatore Claudio Giuntoli, il fisioterapista Fabio Ercolini, e l'ineguagliabile medico Sergio Precisi. Lunedi 21 di agosto, tutto quanto il roster e lo staff tecnico si ritroverà al palazzetto per dare ufficialmente il via agli allenamenti in preparazione della nuova stagione, oltre al lavoro svolto in palestra, il mese di Settembre sarà dedicato a testare la squadra in assetto da gara, con cadenza settimanale con qualche appuntamento anche infrasettimanale, confrontandosi in una serie di "scrimmage" di tutto rispetto.