Rubriche : palla a due



Adesso si fa sul serio. Il Bcl inizia il nuovo campionato con la trasferta di Empoli

venerdì, 29 settembre 2023, 14:31

Per i ragazzi del Bcl e per coach Olivieri sarà da subito un banco di prova molto importante, l'avversario, per nome per storia e provenienza è sicuramente uno dei più ostici da affrontare, anche se le altre squadre che partecipano al campionato non saranno da meno.

Rimane comunque il fatto che la prima partita del Bcl è con l'US Empoli, retrocessa dalla B Nazionale ed in casa loro, una squadra forte che abbiamo potuto vedere nell'amichevole giocata nel precampionato.

In casa Bcl l'adrenalina è iniziata a salire, come dice il coach " c'è molto fermento, attesa e soprattutto una motivazione altissima per andare ad affrontare quella che penso essere la squadra forse migliore del campionato".

Il Basketball Club Lucca ha fatto un ottimo precampionato, non perdendo nessuna delle amichevoli giocate, concludendo la preparazione sul campo, andando a vincere il XXVIII Trofeo citta di Livorno, ma il campionato è un'altra cosa " abbiamo fatto un buon precampionato, ma ora le cose sono diverse, questo è il campionato. Troveremo maggiori difficoltà, il livello si alzerà e si metterà in campo maggiore esperienza e fisicità, noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti e conoscendo i miei ragazzi, non ho dubbi che ciò accada, saranno tutti pronti a dare il 110 percento".

Unica nota stonata, l'infortunio di Barbieri accaduto in allenamento che costringerà Olivieri a tenerlo fuori rosa, ancora per qualche giorno. L'appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 21:00 al Pala Sammontana di Empoli di sabato 30 Settembre