Bcl si aggiudica il torneo "Città di Livorno"

venerdì, 22 settembre 2023, 19:49

Il Bcl si è presentato sul parquet del Pala Cosmelli, imponendosi per 80 a 71 con l'Us Livorno, con 11 ragazzi, Tempestini, Del Debbio, Landucci, Pierini, Burgalassi, Trentin, Lenci, Lippi, Barsanti, Simonetti, Barbieri, presente, ma fermo in panchina, dovendo registrare per lui il primo, anche se leggero infortunio

mercoledì, 20 settembre 2023, 08:41

Pari con sprazzi di bel gioco e soprattutto con tanta grinta da parte dei rossoneri che però non trovano lo spunto vincente contro il Gubbio. Polemiche per un fallo di mano in area umbra, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 18 settembre 2023, 14:47

Quarta amichevole per il Basketball Club Lucca e quarto successo consecutivo. Al Palasport di via delle Tagliate si sono presentati i ragazzi della Pallacanestro Palestrina, anche loro iscritti al campionato di serie B interregionale che sono stati sconfitti per 95 a 78

domenica, 17 settembre 2023, 08:50

Ancora tre punti in trasferta per i rossoneri che a Recanati dominano il primo tempo rischiando il pari nella ripresa, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola