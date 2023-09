Rassegna stampa: Lampo Rizzo Pinna

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 7 settembre 2023, 12:31

I ragazzi di coach Olivieri sono stati chiamati ad un importante prova contro gli empolesi: è solo la seconda amichevole del nuovo corso e ovviamente non ci possono essere grosse aspettative, ma pur sempre un banco di prova in grado di dare significative indicazioni al coach

mercoledì, 6 settembre 2023, 09:54

Presentata la nuova formazione biancorossa che giocherà in B Interregionale, serie che raggruppa le squadre della serie C Gold che si sono piazzate nei primi 4 posti, dello scorso campionato, alcune squadre ripescate tra quelle che hanno disputato i playoff e le squadre retrocesse dalla serie B Nazionale.

domenica, 3 settembre 2023, 09:51

Prima amichevole per il Basketball Club Lucca. L'avversario è stato il Cus Pisa che quest'anno giocherà nel campionato di C unica. Per coach Olivieri è stata la prima vera occasione per saggiare il potenziale della sua squadra dopo solo poche settimane di allenamenti

sabato, 2 settembre 2023, 07:48

Un pari, quello all'esordio con il Perugia, che ha comunque soddisfatto per il gioco e la grinta espressi dai rossoneri di mister Gorgone, soprattutto nel primo tempo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.