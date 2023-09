Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese ancora corsara

domenica, 17 settembre 2023, 08:50

Ancora tre punti in trasferta per i rossoneri che a Recanati dominano il primo tempo rischiando il pari nella ripresa, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese fa piangere Leopardi ma che fatica nel secondo tempo. Nuova vittoria esterna anche se la Recanatese recrimina per due legni". E ancora: "Rizzo Pinna, una spina nel fianco. Romero troppi errori sotto porta". Mister Gorgone: "Nel primo tempo dovevamo sfruttare le tante palle gol".

La Nazione titola: "Lucchese: centrata la doppietta. La Pantera sbanca anche Recanati. Gucher, Rizzo Pinna e Tumbarello". Pagelle: "Tanti voti per oltre la sufficienza. Prova gagliarda". Mister Gorgone: "Meritavamo anche più gol. Le partite, però, vanno chiuse prima, abbiamo rischiato di subire il pari".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Lucchese cala il tris. Recanatese ko". Tuttosport: nessun titolo, Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.