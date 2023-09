Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, cuore e grinta

mercoledì, 20 settembre 2023, 08:41

Pari con sprazzi di bel gioco e soprattutto con tanta grinta da parte dei rossoneri che però non trovano lo spunto vincente contro il Gubbio. Polemiche per un fallo di mano in area umbra, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese ingabbiata da Braglia non va oltre lo 0-0 con il Gubbio. Niente da fare contro un allenatore e una squadra mai battuti al Porta Elisa poche occasioni per i rossoneri e nella ripresa prevale il tatticismo". E ancora: "Proteste di Tiritiello per un presunto fallo di mano di Chierico su cui il direttore di gara decide di sorvolare. Unici sussulti le giocate di Guadagni".

La Nazione titola: "Cuore e grinta. Lucchese ancora imbattuta. Stavolta il Gubbio non passa al Porta Elisa. Gara brillante nel primo tempo, ripresa senza emozioni, prima del match osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Checchi". Pagelle: "Capitan Tiritiello c'è, Guadagni il più incisivo". Mister Gorgone e il rimpianto di quel rigore non concesso: "Il colpo di testa di Guadagni è stato salvato non dal portiere ma da un giocatore umbro con un tocco di mano".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Lucchese cala il tris. Recanatese ko". Tuttosport: nessun titolo, Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.