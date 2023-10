Rassegna stampa: Lucchese, che tris!

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 29 settembre 2023, 14:31

Per i ragazzi del Bcl e per coach Olivieri subito un banco di prova molto importante, l'avversario, per nome per storia e provenienza è sicuramente uno dei più ostici da affrontare, anche se le altre squadre che partecipano al campionato non saranno da meno. L'appuntamento è per sabato 30 alle...

giovedì, 28 settembre 2023, 08:06

Il Red Bull Salisburgo è nei fatti l'Austria Salisburgo che ha deciso di cambiare denominazione, colori e stemma, ma i più romantici fra i tifosi non hanno mai accettato la mutazione fondando una nuova società con denominazione, stemma e colori della tradizione.

domenica, 24 settembre 2023, 09:46

Solo la pioggia e la grandine fermano l'impresa dei rossoneri capaci di ribaltare la gara di Ferrara e di esibire una prestazione maiuscola, incertezza sulla fata del recupero, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

sabato, 23 settembre 2023, 12:59

Battendo in finale lo Spezia Basket per 89 a 83, il Basket Club Lucca si aggiudica il XXVIII Trofeo Città di Livorno, Memorial Silvio Gatti, in un assaggio del prossimo campionato, visto le due squadre tra meno di 10 giorni si affronteranno nella Serie B Interregionale