Il Bcl cerca il riscatto contro Castelfiorentino

sabato, 11 novembre 2023, 17:34

Tutto facile, tutto molto difficile. La partita con Castelfiorentino potrebbe sembrare una faccenda da sbrigare velocemente e con il massimo della resa, ma non è così che funziona.

L'Abc Castelfiorentino è di fatto a zero punti dopo sette partite, ma non ha mai collassato. In nessuno dei match disputati, ha già giocato con Cecina, Siena Spezia, Quarrata, tutte quelle squadre che adesso guidano la testa della classifica e le sue sconfitte hanno raggiunto al massimo hanno le dieci lunghezze di differenza, poi altre partite sono state perse, di soli 4 punti o 6.

Al Palatagliate si presenterà quindi un Castello armato di coltello tra i denti e deciso ad interrompere la sua scia negativa e sicuramente, Belli, Nepi e Scali cercheranno di approfittare del momento no del Basketball Club Lucca.

Stessa cosa, ma a parti inverse le motivazioni che il Bcl porta sul parquet, le tre sconfitte in sequenza hanno lasciato il segno, ed è stato necessario in settimana fare un reset e stabilire una volta per tutte le priorità, con coach Olivieri che come sempre ha descritto la situazione con estrema chiarezza

"Partita per noi molto importante e delicata come, del resto, per i nostri avversari. Castelfiorentino è stata molto sfortunata in queste prime giornate. Ha giocato poche partite al completo e in molte gare ha condotto per larghi tratti. Hanno parecchi punti nelle mani e sono tutti ottimi tiratori."

Di positivo e che fa ben sperare c'è stato che in settimana la squadra ha potuto riprendere con regolarità gli allenamenti, dal momento che il Palazzetto dello sport è stato restituito alle società che fanno sport.

"Noi in settimana siamo riusciti finalmente a ritrovare qualità e intensità nel lavoro in palestra. Cosa che ultimamente, causa indisponibilità del palazzetto, non eravamo riusciti a dare. Anche se è l'8° giornata, ed è presto parlare di classifica, è uno scontro diretto da portare a casa a tutti i costi per noi."

Infine Olivieri chiosa "Dobbiamo fare una grande prestazione per noi stessi, per la città e per i nostri tifosi.Palla a due alle ore 18:00 di Domenica 12 Novembre al Palasport di Lucca, gli arbitri questa volta saranno Orlandini e Sposito, ambedue di Livorno