Rubriche



Il Bcl cerca riscatto a Spezia

sabato, 4 novembre 2023, 14:14

Il Basketball Club Lucca va in trasferta, in cerca del riscatto a La Spezia. Dopo due stop consecutivi, il primo con Cecina e il secondo casalingo con la Virtus Siena, Olivieri va a caccia di una vittoria che rilanci il Bcl, e che rimetta la squadra sui binari giusti.

La Tarros Spezia dei fratelli Paoli, di Sakalas e Carpani, è attualmente in gruppo di cinque squadre dietro l'Empoli, a 8 punti, in quarta posizione per le differenze degli scontri diretti, mentre i biancorossi sono in un successivo gruppo di tre squadre a 6 punti, poi Sestri e Serravalle a 2 punti e Castelfranco ancora a 0 punti.

Il Bcl si presenta a Spezia con il migliore attacco del campionato, secondo solo a Cecina di un paio di lunghezze, 484 a 481 e lontano da Spezia che si trova a 453 punti. Ma ha purtroppo un record negativo, è prima assoluta con 491 punti subiti, decisamente in svantaggio rispetto agli spezzini che si trovano a oltre 50 punti di differenza in nona posizione.

Purtroppo la settimana appena trascorsa, ha fortemente limitato i tempi di recupero e allenamento della squadra, un po' per la vicinanza del match con quello di Siena un pò l'amarezza per la sconfitta subita che, unite al peregrinare in cerca di palestre adatte, essendo il Palasport ancora indisponibile per Lucca Comics, hanno reso complicato il lavoro e la preparazione.

Sulla squadra ha pesato la sconfitta subita dalla Virtus: "Ci ha lasciato molta delusione per aver fatto una prestazione non all'altezza. In settimana abbiamo analizzato il match in maniera oggettiva e siamo consapevoli del fatto che gli errori di scelte e di superficialità fatti sono stati tanti e determinanti per l'esito della gara. Allo stesso tempo siamo convinti che queste pecche sono scaturite da nostre mancanze, e quindi, sotto il nostro controllo. Sta a noi capire, migliorare e non commettere più gli stessi errori."

La voglia di scrollarsi di dosso le due sconfitte subite è tanta ed è quasi un imperativo conquistare i due punti in palio, anche se non sarà facile, ma necessari per rimanere agganciati al gruppo delle prime, come si è potuto vedere in un campionato estremamente livellato è sufficiente un passo falso per ritrovarsi a nuotare in acque profonde.

"La Tarros Spezia è un avversario di grande qualità tecnica e fisica. Ha tanti giocatori con punti nelle mani e taglia fisica. Sarà dura da loro. I nostri ragazzi sono tutti disponibili e daremo il massimo per riscattare la sconfitta in casa di mercoledì."Palla a due Domenica 5 Novembre alle ore 18 al Palasprint di La Spezia, arbitreranno l'incontro Fabiani di Livorno e Montano di Siena