Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, il match dura un tempo

lunedì, 20 novembre 2023, 09:03

I rossoneri tornano a perdere e seccamente contro il Cesena dopo aver giocato alla pari la prima frazione di gara, il crollo dopo l'infortunio a Tiritiello, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese regge solo un tempo poi il Cesena dei giovani cala il tris. I romagnoli diventano padroni del match dopo l'infortunio di Tiritiello". Gorgone: "Un parziale troppo pesante". Pagelle: "Il lucchese Quirini migliore in campo".

La Nazione titola: "Cesena-Lucchese: il nuovo stop. Pantera rimandata all'esame, ma il vero crollo è solo nel finale". E ancora: "Centrocampo sufficiente male invece l'attacco". Gorgone: "Che peccato, i ragazzi hanno fatto una buona partita ma i romagnoli sono forti".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Lucchese se la gioca, doppio Shpendi e il Cesena allunga". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: "Il Cesena corre è Shpendi show. Lucchese stesa, nove punti in sette giorni e oggi deve rispondere la Torres". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.