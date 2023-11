Rubriche : motori



Rudy Michelini sfiora la "top five" al Rally Città di Schio

martedì, 21 novembre 2023, 17:10

Rudy Michelini ha confermato la bontà del ritrovato rapporto con la Skoda Fabia Rally2 Evo concludendo in sesta posizione assoluta il Rally Città di Schio. Il pilota lucchese, chiamato all'appuntamento conclusivo di International Rally Cup, ha sfiorato la top-five concludendo con un distacco di soli due secondi dal quinto classificato. Sulle strade della provincia di Vicenza, il portacolori della scuderia Movisport ha espresso in modo soddisfacente le caratteristiche della vettura messa a disposizione e curata in campo gara dal team MM Motorsport, condividendo con il copilota Nicola Angilletta una performance crescente, seppur condizionata da un testacoda accusato sulla seconda prova speciale.

Una condotta, quella di Rudy Michelini, che ha trovato la miglior espressione nella fase decisiva della gara, grazie alle regolazioni del setup della vettura messe in atto dal team in sede di parco assistenza e da un'interpretazione più fluida, legata al feeling con il fondo di una gara mai affrontata in carriera. Chilometri di alto contenuto tecnico, quelli del Rally Città di Schio, che hanno assegnato al driver di Lucca la sesta posizione assoluta finale di campionato, pur avendo preso parte alla kermesse solo dal secondo appuntamento in programma, il Rally Internazionale di Schio.

"Sono contento, con il team abbiamo sistemato l'assetto della vettura rendendolo congeniale al mio stile di guida – il commento di Michelini a fine gara – non posso che ritenermi soddisfatto, abbiamo fatto registrare dei tempi interessanti, potevo spingere di più ma in ottica campionato non sarebbe cambiato niente. Ringrazio il team che mi ha messo a disposizione una gran macchina, hanno lavorato benissimo. È stata una gara super impegnativa, faccio i complimenti a tutti coloro che hanno raggiunto l'arrivo".