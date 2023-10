Rubriche : palla a due



Bcl al debutto casalingo

sabato, 7 ottobre 2023, 16:02

Seconda di campionato e debutto casalingo per il Basketball Club Lucca. A scendere su parquet del Palatagliate sarà l'Olimpia Legnaia, squadra più che conosciuta, compagna di tante battaglie in C gold e adesso anche lei in B interregionale.

L'Olimpia è un'ottima squadra con al timone Zanardo, un allenatore più che navigato con record di presenze, sulla panchina fiorentina, da far invidia a molti. La squadra come quasi da prassi, anche quest'anno si è notevolmente rinnovata, sono sei gli innesti fatti da Zanardo

Da Ingrosso, proveniente da Oleggio in B, a Caronna altro giocatore che arriva dalla B nazionale, attualmente infortunato, poi ci sono Mascagni e Bruno, vecchie conoscenze della C gold, ed infine il diciannovenne Jobstraibrer dall'Aquila Trento che insieme ai restanti Merlo, Sakellaru Del secco e compagni formano un roster di tutto rispetto, molto temibile.

Sul fronte Bcl la settimana è stata come sempre intensa, maggiormente questa, a ridosso della sconfitta subita ad Empoli, intensità che coach Olivieri vuole in allenamento come in partita proprio per non dare modo e tempo di pensare più del necessario alla partita persa.

Olivieri ha ben chiaro quale sarà l'approccio al match " davanti al nostro pubblico dobbiamo far vedere quello che di positivo abbiamo fatto nel precampionato, sicuramente Legnaia è un avversario ostico, con tanti giocatori validi, ma noi abbiamo tutte le carte in regola per metterli in difficoltà anche se non sarà facile."

Per avere un idea di come sarà il match, basta ricordarsi che il Bcl è si uscito sconfitto dalla trasferta empolese, ma che non è andata meglio al Legnaia, perdendo la loro prima partita casalinga contro la piemontese Serravalle ed anche su questo Olivieri ha il suo pensiero " sarà una partita veramente tosta, anche loro vengono da una sconfitta e vogliono rifarsi, domenica chi giocherà meglio e lo farà con più volontà e determinazione, alla fine riuscirà a prevalere "

"Tra i ragazzi c'è molta voglia di riscatto e ci siamo preparati bene per questa sfida, purtroppo dovremmo rinunciare a Barbieri anche per questa partita, perché sempre in fase di recupero, ma tutti gli altri sono belli carichi, in forma e vogliosi di far bene"

Palla a due alle ore 18:00 al Palasport di Via delle Tagliate, arbitreranno l'incontro il Sig. Sposito di Livorno e Posarelli di Grosseto