Bcl, falsa partenza in campionato

lunedì, 2 ottobre 2023, 08:25

Use Empoli – Bcl

14/15 – 37/28 – 57/45 – 81/59

14/15 – 23/13 – 20/17 – 24/14

Basketball Club Lucca

Landucci, Burgalassi 8, Lenci, Lippi 5, Barsanti 10, Candigliota, Tempestini 2, Del Debbio 8, Trentin 13, Simonetti 6, Pierini 7

All. Olivieri, ass. Giuntoli, Pizzolante

Parquet già visti, squadre conosciute, la prima di campionato, tutte cose a cui ormai i ragazzi sono abituati, ma questa volta è diverso, l'adrenalina gira a mille, è un campionato di B Interregionale e c'è da dimostrare di esserne all'altezza.

Palla a due e il match prende il via, prime schermaglie, squadre molto contratte pochi tiri e tutti che si infrangono sui ferri dei canestri. Il Bcl difende alla morte, riuscendoci anche bene, commettendo però un numero di falli eccessivi che manda i padroni di casa, con una certa frequenza sulla lunetta dei liberi.

La prima frazione si chiude con il Bcl avanti di una lunghezza, 14/15 è il primo parziale

Il match si continua a giocare sugli stessi ritmi, però questa volta i ragazzi di Olivieri sono più attenti a commettere falli in eccesso, questa scelta però influisce non poco sull'andamento della partita, la maggiore fisicità dell'Use Empoli emerge fortemente, tanto che alla sirena il parziale è duro da digerire, sono 10 lunghezze, quelle che separano le squadre nel secondo quarto.

Dopo la sosta i biancorossi sembrano aver ripreso energia, tornano a difendere con più incisività, riuscendo quasi a pareggiare il parziale di quarto, ma quello che manca al Bcl è la capacità di finalizzare e far fruttare il lavoro fatto in attacco.

L'ultimo quarto mette ancora più a nudo le difficoltà a realizzare, mentre gli avversari sembra abbiano inserito il pilota automatico, gli entra tutto, da qualsiasi punto del campo parta il tiro.

Le differenze tra le due squadre si notano benissimo, un Use Empoli più serena, più abituata a certi ritmi e allo stress, al contrario dei ragazzi di Olivieri, decisamente troppo tesi che invece come dimostrato nelle partite di precampionato, giocando in serenità, possono tranquillamente tenere testa anche a formazioni come quelle di Empoli.

Per il Basketball Club Lucca, non è stato un buon esordio di campionato, ma senza nulla togliere all'Use Empoli, squadra forte e già pronosticata come la vincente a fine campionato, il Bcl visto sul parquet del Pala Sammontana, è lontano da quanto ha fatto vedere nelle partite di precampionato e nel torneo di Livorno.