Il Bcl batte anche Quarrata

venerdì, 20 ottobre 2023, 13:02

Quarta di campionato e ancora una volta per il Bcl si preannuncia un match ad alto tasso adrenalinico. Al Palasport di via delle Tagliate, si presenterà il Dany Basket Quarrata, guidato dall'ex Alberto Tonfoni, che ha allenato il Bcl nel biennio 2020/2022

domenica, 15 ottobre 2023, 22:15

I biancorossi escono vittoriosi anche dalla trasferta di Sestri Levante: battuti i liguri per 82 a 74 in un incontro controllato sin dai primi minuti. Burgalassi, Trentin, Del Debbio e Simonetti in doppia cifra

sabato, 14 ottobre 2023, 14:34

E' solo la terza di campionato, ma il clima e la trepidazione che si percepiscono sono da play-off: il Bcl torna in trasferta e si reca a Sestri Levante, sede della Pallacanestro Sestri per andare a giocarsi i due punti in palio: palla a due domenica, ore 18

giovedì, 12 ottobre 2023, 09:31

Ancora una volta i rossoneri si vedono sfuggire la vittoria sul campo degli emiliani dove non escono vittoriosi da 87 anni, fatale un errore difensivo, l'imprecisione in avanti e un gol annullato, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola