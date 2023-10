Rubriche



Rassegna stampa: Pescara passa con il rosso

lunedì, 23 ottobre 2023, 09:08

Rossoneri travolti dalla squadra di Zeman, ma in partita sino a che c'è stata la parità numerica, troppi errori in fase difensiva come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese fatale il rosso a Tiritiello, Pescara non perdona e cala il poker. Non basta ai rossoneri passare in vantaggio nella prima mezzora di gioco". E ancora: "Un punto in tre partite e squadra scivolata all'ottavo posto contro il Rimini assenti il capitano e De Maria". Gorgone: "Ora dobbiamo pensare al Rimini". Pagelle: "Gucher sontuoso, Tiritiello disastro, Quirini ingenuo".

La Nazione titola: "Il Delfino affoga la Pantera. In dieci non basta la rete di Gucher". Pagelle: "Tiritiello grave errore si salva l'autore del vantaggio". Gorgone: "L'espulsione ha cambiato tutto. Fino a quel momento avevamo tenuto testa bene al Pescara, era meglio se Tiritiello faceva rigore e giallo, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi, però è un momento in cui gli episodi ci girano tutti a sfavore. Ora pensiamo al Rimini".

Corriere dello Sport-Stadio: "La svolta al 28° con il rosso diretto a Tiritiello. La Lucchese s'illude Zeman la travolge. Padroni di casa in vantaggio con Gucher poi restano in dieci e il Pescara passa quattro volte". Tuttosport: "Pineto stop al Cesena, Pescara secondo dopo la goleada alla Lucchese". Gazzetta dello Sport: "Pescara passa col rosso. Travolta la Lucchese in 10 Gucher illude, l'espulsione di Tiritiello cambia tutto e allo comincia lo Zeman show". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.