Rassegna stampa: La Lucchese sbatte contro il marmo

domenica, 17 dicembre 2023, 20:20

Seconda pesante sconfitta consecutiva per i biancorossi che escono battuti senza appello dalla trasferta con l'Olimpia Legnaia per 72 a 58. Gli uomini di coach Olivieri scivolano in classifica

sabato, 16 dicembre 2023, 14:49

Archiviata la sconfitta di misura, patita in casa contro l'Empoli, è il momento di pensare alla partita di domenica 17 dicembre. Il Bcl per la seconda giornata del girone di ritorno sarà in trasferta in quel di Firenze per affrontare l'Olimpia Legnaia, dell'inossidabile e bravo Zanardo, coach della compagine fiorentina...

lunedì, 11 dicembre 2023, 09:12

I rossoneri fanno solo pari contro l'ultima in classifica che si difende per tutta la gara, e si evidenzia una volta di più la necessità di rinforzare la squadra nel mercato di gennaio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

sabato, 9 dicembre 2023, 14:39

Prima di ritorno per Olivieri e la sua truppa che ospitano (ore 18, domenica) la fortissima US Empoli: per il Bcl, l'obbiettivo è non fermarsi, quattro vittorie consecutive hanno alimentato la consapevolezza che la squadra può confrontarsi con chiunque senza alcuna remora.